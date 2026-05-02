Крал Чарлз III присъства на спектакъл с традиционни бермудски танци

В първия ден от тридневната си визита на Бермудските острови британският крал Чарлз III присъства на спектакъл с традиционни танци, известни под името "гомби", предаде Франс прес. Танците се изпълняват от маскирани танцьори и преплитат африкански, индиански и карибски фолклорни мотиви.

Преди това Чарлз III беше посрещнат тържествено на летището в столицата Хамилтън от премиера на страната Дейвид Бърт. Това е първата визита на Чарлз III на архипелага, откакто той се възкачи на престола. По време на това посещение монархът не е придружаван от кралица Камила, която беше с него по време на визитата му в САЩ, предшествала визитата на Бермудите.

В първия ден от нея монархът посети и изложба в Националния музей на Бермудите, която проследява тъмната история на острова по време на търговията с роби. Тя включва, по-специално, железни нашийници от 16-и век. Много страни от Африка, Карибите и Тихия океан искат Великобритания и други европейски държави да изплатят компенсации за робството или поне да се извинят за него.

По време на среща на върха на Общността на нациите в Самоа през октомври 2024 г., Чарлз III, който остава държавен глава на няколко от засегнатите от робството страни, не поднесе извинения. Той помоли в срещата на върха тогава да "отхвърлят езика на разделението".