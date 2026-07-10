Критични участъци по река Стряма остават непочистени въпреки многократните проверки

Редица критични участъци по поречието на река Стряма на територията на община Калояново остават непочистени, въпреки че проблемите са установени още преди близо година. Експерти от областна междуведомствена комисия отново са констатирали натрупана растителност, наносни острови и препятствия в коритото на реката, които могат да затруднят оттичането на водата и да създадат риск от наводнения.

Проверката е обхванала землищата на селата Ръжево Конаре, Черноземен и Песнопой. Един от критичните участъци е районът около моста край село Ръжево Конаре. Главният експерт в община Калояново Стефан Павлов обясни, че проблемите, установени при последната проверка, са същите като тези отпреди десет месеца.

„А именно наличието на множество наносни острови, растителност, която е във водното течение и възпрепятства свободното отичане, изместване на водното течение от коритото на реката. Разликата оттогава досега е, че процесите по ерозия, по увеличаване на обема на островите и растителността продължават, докато към момента реални действия не са предприети на терен. Десет месеца преминаха в кореспонденция между институции, предаване на отговорности и нищо реално не се случи до момента.“

Особено притеснение будят участъците около мостовите съоръжения в селата Песнопой и Черноземен.

„В момента се строи ново съоръжение – мост в село Песнопой, а участъкът преди моста от реката е доста компрометиран. Там на места имаме излизане на реката с около 200 метра от речното корито, залети са общински площи, полски пътища, земеделски площи също. Наличието на огромни дървета и дънери е факт.“

Според Павлов при високи води съществува опасност новоизграждащото се мостово съоръжение да бъде повредено. По думите на главния експерт уточни, че Законът за водите ясно разпределя отговорностите между институциите.

От своя страна представителят на Областната администрация инж. Митко Стойчев потвърди, че има участъци, които се нуждаят от почистване и укрепване.