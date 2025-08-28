Кузманов пропусна мачбол и отпадна в Порто

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
С достигането си до втория кръг българинът заработи 6 точки за ранглистата на АТР.

димитър кузманов отпадна брага
Снимка: БТА
Слушай новината

Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на турнира на червени кортове от сериите "Чалънджър 75" в Порто (Португалия) с награден фонд 91 250 евро.

32-годишният българин пропусна мачбол в третия сет и отстъпи с 6:4, 5:7, 5:7 от Даниел Михалски (Полша). Двубоят продължи два часа и 45 минути.

Кузманов и Михалски си размениха по един пробив в началото на първия сет, който българинът приключи с втори пробив в десетия гейм за 6:4. Във втората част Кузманов навакса изоставане от 2:3 до 4:3 и водеше с 5:4, но полският тенисист взе следващите три гейма и стигна до 7:5 в своя полза.

Кузманов поведе с 5:2 в третия сет и при 5:3 сервира за спечелването на срещата, като при този резултат пропусна мачбол, след което Даниел Михалски изравни за 5:5. Със серия от общо пет поредни гейма полякът триумфира при 7:5.

С достигането си до втория кръг Кузманов заработи 6 точки за ранглистата на АТР.

