Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти...
Чете се за: 05:00 мин.
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Чете се за: 02:35 мин.
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
Чете се за: 01:42 мин.
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Чете се за: 03:35 мин.

КЗК настоява за спешна координация между властите за пазарите на храни и горива

Комисия за защита на конкуренцията отправи призив за координирани действия между изпълнителната власт и регулаторните органи в секторите на храните и горивата, след като констатира липса на конкретни мерки в ключови за обществото области.

Според Комисията ръстът на цените на хранителните стоки се дължи не само на външни фактори, но и на дълбоки структурни проблеми на пазара. Това става ясно от междинните резултати на първия секторен анализ, публикувани още през декември миналата година. В него се подчертава необходимостта от последователни и съгласувани действия от всички отговорни институции.

Подобни проблеми са установени и на пазара на горива. КЗК посочва, че има сериозни структурни дисбаланси, свързани с доминиращата роля на групата "Лукойл" както на едро, така и на дребно. Анализът е направен на фона на енергийната криза и текущите производства срещу свързани компании в сектора.

Комисията вече е изпратила конкретни предложения и препоръки до Министерския съвет и ресорните министерства, включително финансите и земеделието. Те включват мерки за подобряване на конкуренцията, прозрачността и контрола върху ценообразуването и веригите на доставки.

Въпреки законовото задължение институциите да отговорят с конкретни действия и срокове, до момента КЗК не е получила информация за предприети мерки, въпреки изпратените напомнителни писма.

От Комисията предупреждават, че без активна намеса на изпълнителната власт, самостоятелните действия на регулатора няма да доведат до реални резултати. "Устойчиви и видими резултати могат да бъдат постигнати единствено чрез координирани действия между регулаторите и държавните институции, насочени към подобряване на конкурентната среда, повишаване на прозрачността и ограничаване на антиконкурентни практики. Такава е практиката и подхода във всички страни от ЕС", посочват от комисията.

ТОП 24

Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
1
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
2
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди...
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през следващите дни
3
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през...
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн. контрабандни цигари
4
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн....
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства
5
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на...
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
6
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
2
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
3
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
4
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
5
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“
6
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...

Още от: Общество

Екоминистерство прекрати процедурата по актуализация на Плана за управление на ПП "Витоша"
Екоминистерство прекрати процедурата по актуализация на Плана за управление на ПП "Витоша"
Нощен влак от София за Варна през Карлово ще се движи през летния сезон Нощен влак от София за Варна през Карлово ще се движи през летния сезон
Чете се за: 01:22 мин.
Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти българин е над 65 години Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти българин е над 65 години
Чете се за: 05:00 мин.
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата "Магазини за хората" Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата "Магазини за хората"
Чете се за: 02:35 мин.
Омбудсманът алармира за сигнали за забавени възнаграждения на лични асистенти в страната Омбудсманът алармира за сигнали за забавени възнаграждения на лични асистенти в страната
Чете се за: 01:52 мин.
Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49 пункта Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49 пункта
Чете се за: 07:37 мин.

Водещи новини

Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата "Магазини за хората" Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата "Магазини за хората"
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти българин е над 65 години Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти българин е над 65 години
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
НСИ: Годишната инфлация в България се очаква да е 7,1% НСИ: Годишната инфлация в България се очаква да е 7,1%
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Прокурорската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49...
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
Трескава подготовка за старта на новия парламент: Какви са...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
