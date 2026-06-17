КЗК разреши предварително изпълнение на договорите за чистота в шест столични района

Столичната община може да започне предварително изпълнение на новите договори за чистота в Зоните 3 („Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“) и 4 („Сердика“, „Надежда“ и „Илинден“) - след решение на Комисията за защита на конкуренцията.

То може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Ако това се случи, сагата със столичния боклук ще продължи.

Така ако до 1 юли не бъде избрана фирма за почистване, в проблемите райони ще чистят камионите на Завода за отпадъци, с помощта на "Софекострой" и част от частните фирми, които чистят прилежащите райони.