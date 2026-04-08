Лъчезар Балтанов: Загубихме две точки в края на мача

Старши треньорът на Ботев Пловдив Лъчезар Балтанов изрази разочарование след равенството 1:1 срещу Локомотив Пловдив в дербито от 29-ия кръг на efbet Лигата.

"Равностоен мач. Имахме ситуации и възможности, но допуснахме груба грешка за гола им. Играчите дадоха всичко, но трябва да сме реалисти – липсваше ни още малко“, коментира Балтанов.

Наставникът на „канарчетата“ подчерта, че неговият тим е бил близо до успеха, но не е успял да се възползва от шанса си в самия край.

"Според мен днес загубихме две точки, защото в последната минута пропуснахме да спечелим трите“, добави той.

Балтанов заяви още, че амбициите пред отбора остават високи, като целта е Ботев да се бори за челните позиции през следващия сезон.