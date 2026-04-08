Лъчезар Балтанов: Загубихме две точки в края на мача

Треньорът на Ботев Пловдив съжалява за пропуснатия шанс за победа в дербито с Локомотив

Лъчезар Балтанов: Загубихме две точки в края на мача
Старши треньорът на Ботев Пловдив Лъчезар Балтанов изрази разочарование след равенството 1:1 срещу Локомотив Пловдив в дербито от 29-ия кръг на efbet Лигата.

"Равностоен мач. Имахме ситуации и възможности, но допуснахме груба грешка за гола им. Играчите дадоха всичко, но трябва да сме реалисти – липсваше ни още малко“, коментира Балтанов.

Наставникът на „канарчетата“ подчерта, че неговият тим е бил близо до успеха, но не е успял да се възползва от шанса си в самия край.

"Според мен днес загубихме две точки, защото в последната минута пропуснахме да спечелим трите“, добави той.

Балтанов заяви още, че амбициите пред отбора остават високи, като целта е Ботев да се бори за челните позиции през следващия сезон.

Свързани статии:

Заря, напрежение и пропуски оставиха Дербито на Пловдив без победител
Ботев и Локомотив завършиха 1:1 след голове преди почивката и...
Чете се за: 02:22 мин.
ТОП 24

Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
1
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
2
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
3
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
4
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран
5
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично...
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
6
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
3
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
4
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
5
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
6
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...

Още от: Български футбол

Душан Косич: Не бяхме достатъчно акуратни пред гола
Душан Косич: Не бяхме достатъчно акуратни пред гола
Футболните национали до 15 г. разгромиха Малта в контрола Футболните национали до 15 г. разгромиха Малта в контрола
Чете се за: 01:07 мин.
Заря, напрежение и пропуски оставиха Дербито на Пловдив без победител Заря, напрежение и пропуски оставиха Дербито на Пловдив без победител
Чете се за: 02:22 мин.
Петко Панайотов: Тази победа ще ни даде самочувствие Петко Панайотов: Тази победа ще ни даде самочувствие
Чете се за: 00:50 мин.
Атанас Атанасов: Не успяхме да реализираме нашите ситуации Атанас Атанасов: Не успяхме да реализираме нашите ситуации
Чете се за: 02:02 мин.
Христо Янев: Тази победа ще ни даде енергия Христо Янев: Тази победа ще ни даде енергия
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в...
Чете се за: 05:50 мин.
По света
Държавата отделя 125 милиона евро за компенсации заради кризата с горивата Държавата отделя 125 милиона евро за компенсации заради кризата с горивата
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Марк Рюте се среща с Доналд Тръмп във Вашингтон Марк Рюте се среща с Доналд Тръмп във Вашингтон
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Откраднаха камбаната на параклиса край петричкото село Генерал Тодоров Откраднаха камбаната на параклиса край петричкото село Генерал Тодоров
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Чете се за: 01:42 мин.
По света
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Институциите докладваха на президента докъде са стигнали с...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
