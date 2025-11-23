Лацио с комфортен успех над Лече в Серия А

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен...
Победата е трета за "бианкочелестите" в последните пет мача.

Лацио - Матео Гендузи
Снимка: БТА
Слушай новината

Головете на Матео Гендузи и Тиджани Нослин се оказаха достатъчни за Лацио, за да надделее над Лече с 2:0 в 12-ия кръг на италианската Серия А. Домакините имаха многобройни положения, включително отменен гол и удар в горната гредата, които за късмет на южняците не се превърнаха в нови попадения в тяхната врата.

Победата е трета за "бианкочелестите" в последните пет мача, която ги изравни със седмия Комо с 18 точки, докато Лече е 16-и с 10 и две преднина над първия в зоната на изпадащите Дженоа.

Като част от кампанията срещу насилието срещу жени, футболистите от двата отбора носеха специални тениски с имената на важни жени в живота им. Това беше и дебютът на новия талисман на Лацио – орлицата Фламиния, но малцина бяха там, за да я видят поради протест на фенове, недоволни от свален заради спорно съдържание банер.

Срещата започна с отменен гол за Лече още в 6-ата минута, след като се оказа, че в единоборство с Густав Исаксен авторът на попаданието Рикардо Сотил е ударил с ръка.

В 29-ата минута Гендузи откри резултата по малко-щастлив начин. Французинът получи подаване от Тома Башич, след което се подхлъзна, топката рикошира и заблуди вратаря на Лече Владимиро Фалконе.

Пет минути след началото на второто полувреме Булайе Диа също се радваше, че е вкарал, но попадението му беше отменено от ВАР-системата заради фаул в атака. Фалконе остави отбора си в мача след поредица от добри спасявания при удари на Башич и Исаксен, както и на двойна канонада в 72-ата минута. Най-напред отби изстрел на Гендузи, а след това и на Матия Дзакани.

Лацио най-накрая успя да осигури победата след доста пропуски, когато Тиджани Нослин се възползва от дълъг пас от вратаря Иван Проведел, загърби защитника Тиаго Габриел и принуди Фалконе да направи още едно страхотно спасяване, но той се добра при добавката до топката и я прати от втори опит, за да запише името си като голмайстор за първи път след повече от една година.

