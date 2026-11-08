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Лацио запази върха в Серия А след равенство с Наполи

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Спорт
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Автогол на Алфонсо Педраса през второто полувреме лиши „орлите“ от победата, след като Давиде Фратези беше дал преднина на гостите.

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Лацио запази мястото си на върха в Серия А и след 11-ия кръг, след като завърши 1:1 при гостуването си на Наполи. Автогол на Алфонсо Педраса през второто полувреме лиши „орлите“ от победата, след като Давиде Фратези беше дал преднина на гостите. Така тимът на Макс Алегри успя да избегне загубата на стадион „Диего Армандо Марадона“.

Лацио започна по-активно и още в началните минути създаде няколко опасности пред вратата на Ваня Милинкович-Савич. Густав Исаксен първо стреля малко покрай целта, а в деветата минута сръбският вратар трябваше да демонстрира отличен рефлекс, за да отрази негов удар с фалц. Милинкович-Савич се намеси успешно и при последвалия опит на Йосип Шутало с глава, избивайки топката в корнер.

Натискът на гостите даде резултат малко преди изтичането на половин час игра. Тиджани Нослин организира бърза контраатака, а Давиде Фратези се възползва от ситуацията, озова се на добра позиция в наказателното поле и с нисък удар преодоля Милинкович-Савич. Това беше четвъртото попадение на италианеца през сезона.

Малко преди почивката Лацио получи неприятен удар, след като Йосип Шутало трябваше да напусне терена заради контузия. Това наложи промяна в състава и се отрази на организацията на гостите.

На почивката Нуно Тавареш беше заменен от Алфонсо Педраса, но резервата имаше кошмарно начало. Още при първото си докосване до топката той я изпрати в собствената си врата. Ноа Ланг центрира отляво, а Педраса се опита да попречи на Сток Мактоминей да засече подаването с воле, но вместо това прати топката в мрежата за 1:1.

След изравняването Наполи засили натиска в търсене на пълен обрат. Вратарят на Лацио Мандас обаче се превърна в ключова фигура за своя тим, отразявайки опасен удар на Мактоминей от близка дистанция и изпреварвайки Кевин Де Бройне при друга ситуация.

В последните 15 минути двата отбора играха по-открито, но нов гол така и не падна. Така Лацио си тръгна с точка от Неапол и запази позицията си на лидер в италианското първенство.

#Серия А 2026/2027 #Лацио #Наполи

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