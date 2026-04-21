Ламин Ямал: Лионел Меси е най-великият и моят пример за подражание

Крилото на Барселона Ламин Ямал посочи Лионел Меси като своя най-голям пример за подражание във футбола.

"Когато осъзнаеш, че един спортист е легенда не само в своя спорт, но и във всички останали, това е защото е най-добрият. Меси е пример за това. Той е най-добрият футболист в историята, а също и най-добрият спортист. Той не е просто още един идол. Всички го уважават за всичко, което е направил, за примера, който дава, но и се надявам да последвам стъпките му“, заяви Ямал, цитиран от испанското издание "Мундо Депортиво“.

Испанският национал често е сравняван от феновете на каталунския клуб с Меси, който се превърна в икона на Барселона, печелейки всички възможни отличия с отбора, преди да продължи кариерата си в Пари Сен Жермен през 2021 година.

През настоящия сезон Ямал затвърди статута си на един от най-обещаващите млади футболисти в света, като бе отличен и с наградата за млад спортист на годината на Световната спортна академия "Лауреус“.