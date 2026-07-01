Ламин Ямал прикани Хулиан Алварес да премине в Барселона: Чакаме те в най-добрия клуб в света

Звездата на Барселона Ламин Ямал публично призова нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес да облече екипа на каталунския гранд. Изказването на испанския национал идва на фона на засилващите се информации за напрежение в отношенията между аржентинеца и старши треньора на „дюшекчиите“ Диего Симеоне.

В интервю за El Larguero Ямал не скри, че би се радвал да играе рамо до рамо със световния шампион с Аржентина и подчерта, че в Барселона той ще бъде приет по най-добрия начин.

"В момента не мисля много за това, но се надявам да се случи, защото той е страхотен футболист. Ако дойде, ще го посрещнем с отворени обятия – в най-добрия клуб в света, при най-добрите фенове и в най-добрия град в света. Така че, ако бях на негово място, щях да го направя. Ако иска да дойде, чакаме го, нека го направи“, заяви Ямал от лагера на националния отбор на Испания по време на световното първенство.

Думите на 18-годишния талант неизбежно ще засилят спекулациите около бъдещето на Хулиан Алварес. През последните седмици испанските медии съобщават за разрив в отношенията между нападателя и Диего Симеоне, което подхрани слуховете за евентуална раздяла с Атлетико Мадрид още през настоящия трансферен прозорец.