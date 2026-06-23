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Атлетико Мадрид заплашва с жалба срещу Барселона заради Хулиан Алварес

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Спорт
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„Дюшекчиите“ са недоволни от действията на каталунците около аржентинския нападател и настояват за пълното изплащане на клаузата му от 500 милиона евро

Атлетико Мадрид заплашва с жалба срещу Барселона заради Хулиан Алварес
Снимка: AP Photo

Атлетико Мадрид обмисля да предприеме официални действия срещу Барселона заради опитите на испанския шампион да привлече звездата на „червено-белите“ Хулиан Алварес. Информацията е на вестник „Марка“, който твърди, че в клуба от испанската столица са сериозно обезпокоени от развитието на ситуацията около аржентинския национал.

Сагата се разгоря след изказването на Алварес след победата на Аржентина с 2:0 над Австрия в груповата фаза на световното първенство. Тогава нападателят призна публично желанието си да напусне Атлетико.

"Това е най-добре за всички. Вече го обсъдих с хора в клуба. Искам да осъществя моята мечта“, заяви футболистът.

Според испанското издание ръководството на Атлетико е било предварително информирано за намерението на играча да направи подобно изявление. В клуба обаче не са наясно какво точно има предвид Алварес под „осъществяване на мечта“, макар че медиите свързват думите му с евентуален трансфер в Барселона.

От „Метрополитано“ са категорични, че няма да водят преговори при неизгодни условия. Според публикацията Атлетико настоява всеки клуб, който желае да привлече аржентинеца, да плати пълния размер на освобождаващата му клауза, възлизаща на 500 милиона евро.

Случаят допълнително нажежава отношенията между двата испански гранда и може да се превърне в една от най-обсъжданите трансферни теми на лятото, ако интересът на Барселона към Алварес продължи да се засилва.

#ПФК Барселона #ФК Атлетико Мадрид #Хулиан Алварес

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