Ландо Норис с полпозишън в Бразилия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Британецът изпревари Кими Антонели и Шарл Льоклер в квалификацията на „Интерлагос“.

Ландо Норис
Снимка: БТА
Водачът в класирането във Формула 1 Ландо Норис ще стартира от първа позиция в неделното състезание за Голямата награда на Бразилия.

Британският пилот на Макларън постигна най-бърза обиколка в последната част на квалификацията на пистата „Интерлагос“ с време 1:09.511 минути, изпреварвайки с 0.174 секунди италианеца Кими Антонели (Мерцедес) и с 0.294 секунди монегасеца Шарл Льоклер (Ферари), които заеха съответно втора и трета позиция.

От втора редица до Льоклер ще потегли Оскар Пиастри, съотборник на Норис в Макларън, изоставайки с 0.375 секунди от лидера. След тях на старта ще застанат Исак Хаджар (Рейсинг Булс) и Джордж Ръсел (Мерцедес), класирани съответно пети и шести.

Изненадващо, световният шампион Макс Верстапен (Ред Бул) завърши квалификацията едва на 16-о място, след като не успя да се класира за Q2 и Q3. С изоставане от 41 точки зад Норис и само четири оставащи състезания до края на сезона, този развой със сигурност е неприятен за нидерландеца, който се стреми към пета поредна титла.

Норис удържа на натиска на Мерцедес за победа в спринта на "Интерлагос"
Норис удържа на натиска на Мерцедес за победа в спринта на "Интерлагос"
Оскар Пиастри пък претърпя поредно разочарование в битката за титлата.
Чете се за: 02:10 мин.
#Формула 1 сезон 2025 #Оскар Пиастри #"Интерлагос" #Гран при на Бразилия #Ландо Норис #Макс Верстапен

Още от: Формула 1

Норис удържа на натиска на Мерцедес за победа в спринта на "Интерлагос"
Норис удържа на натиска на Мерцедес за победа в спринта на "Интерлагос"
Полпозишън в спринта за Ландо Норис в Гран при на Сао Пауло Полпозишън в спринта за Ландо Норис в Гран при на Сао Пауло
Чете се за: 01:07 мин.
Ландо Норис спечели единствената тренировка на "Интерлагос" Ландо Норис спечели единствената тренировка на "Интерлагос"
Чете се за: 01:55 мин.
Колапинто ще кара за Алпин и през 2026 г. Колапинто ще кара за Алпин и през 2026 г.
Чете се за: 00:57 мин.
Математика на титлата във Формула 1 Математика на титлата във Формула 1
Чете се за: 04:32 мин.
Безпогрешен Норис поведе в генералното класиране във Формула 1 след триумфа в Мексико Безпогрешен Норис поведе в генералното класиране във Формула 1 след триумфа в Мексико
Чете се за: 07:22 мин.

Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
480 деца бежанци изчезват за година от България 480 деца бежанци изчезват за година от България
Чете се за: 08:20 мин.
У нас
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието? Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
Чете се за: 14:27 мин.
След новините
САЩ изключи Унгария от санкционния режим
Чете се за: 04:05 мин.
По света
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
Чете се за: 11:25 мин.
У нас
