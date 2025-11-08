Ландо Норис с полпозишън в Бразилия

Водачът в класирането във Формула 1 Ландо Норис ще стартира от първа позиция в неделното състезание за Голямата награда на Бразилия.

Британският пилот на Макларън постигна най-бърза обиколка в последната част на квалификацията на пистата „Интерлагос“ с време 1:09.511 минути, изпреварвайки с 0.174 секунди италианеца Кими Антонели (Мерцедес) и с 0.294 секунди монегасеца Шарл Льоклер (Ферари), които заеха съответно втора и трета позиция.

От втора редица до Льоклер ще потегли Оскар Пиастри, съотборник на Норис в Макларън, изоставайки с 0.375 секунди от лидера. След тях на старта ще застанат Исак Хаджар (Рейсинг Булс) и Джордж Ръсел (Мерцедес), класирани съответно пети и шести.

Изненадващо, световният шампион Макс Верстапен (Ред Бул) завърши квалификацията едва на 16-о място, след като не успя да се класира за Q2 и Q3. С изоставане от 41 точки зад Норис и само четири оставащи състезания до края на сезона, този развой със сигурност е неприятен за нидерландеца, който се стреми към пета поредна титла.