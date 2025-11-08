БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Норис удържа на натиска на Мерцедес за победа в спринта на "Интерлагос"

от БНТ
Оскар Пиастри пък претърпя поредно разочарование в битката за титлата.

Андреа Кими Антонели, Ландо Норис, Джордж Ръсел
Снимка: БТА
Слушай новината

Ландо Норис увеличи преднината си в класирането при пилотите в шампионата на Формула 1 до девет точки, след като спечели спринта за Гран при на Бразилия в Сао Пауло, докато съотборникът му в Макларън и основен претендент за първото място Оскар Пиастри катастрофира и не успя да се върне на върха.

Двамата започнаха деня на пистата "Интерлагос" разделени от една точка, като британецът беше на полпозишън, а австралиецът трети на стартовата решетка.

Но в шестата обиколка заради мократа писта Пиастри се удари в бариерите. Нико Хюлкенберг катастрофира с Кик Заубер на същия завой веднага след това, както и Франко Колапинто с Алпин.

Сесията беше прекъсната за почти половин час, тъй като пистата трябваше да бъде разчистена. При рестарта Норис отново избегна атаката на болидите на Мерцедес и поведе пред Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел.

Надпреварата завърши с два жълти флага, след като домашният герой на Заубер Габриел Бортолето катастрофира тежко. Антонели трябваше да се задоволи с второ място, на 0.845 зад Норис. Ръсел зае третата позиция с пасив от 2.318 секунди.

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул завърши четвърти и сега е на 39 точки зад Норис на трето място в генералното класиране.

Двете Ферарита на Шарл Льоклер и Люис Хамилтън са съответно на пета и седма позиция. Фернандо Алонсо с Астън Мартин завърши шести, а последната точка завоюва Пиер Гасли с Алпин.

По-късно днес предстои квалификацията за място за Голямата награда на Бразилия в неделя.

