Лавров готов на среща с рубио

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че е готов да се срещне с американския държавен секретар Марко Рубио и подчерта, че "подобна комуникация е важна".

В интервю за РИА новости първият дипломат на Русия заяви още, че "споразуменията, постигнати в Аляска, са компромис, и че Русия не се отказва от принципите си". Той добави, че Москва в момента очаква потвърждение от Вашингтон, че споразуменията от Анкоридж остават в сила.

Руският външен министър също така отбеляза, че САЩ са информирали Русия чрез дипломатически канали, че разглеждат предложението на президента Владимир Путин да се запазят ограниченията по договора за контрол на ядрените оръжия "Нов СТАРТ" след изтичането на крайния му срок на действие през февруари 2026 г.

По-рано президентът Путин заяви, че Русия е готова да се придържа към ограниченията по договора в продължение на още една година след изтичането му, ако САЩ поемат същия ангажимент.