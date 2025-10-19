БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поставената под номер четири канадка сложи край на доброто представяне на чехкинята Тереза Валентова.

Лейла Фернандес спечели турнира в Осака
Слушай новината

Лейла Фернандес спечели титлата на тенис турнира WTA 250 в Осака, Япония. Във финала канадката победи Тереза ​​Валентова с 6:0, 5:7, 6:3 и завоюва пети трофей в кариерата си и втори за сезона след този във Вашингтон.

Поставената под номер четири Фернандес сложи край на доброто представяне на чехкинята, която успя да влезе в основната схема след квалификации.

След перфектен първи сет, в който не даде и гейм на Валентова, 27-та в света канадка загуби следващия. Тя пое контрола над третия и последен сет, водейки с 4:1, но се сблъска с малки проблеми, когато Валентова, която заема 78-мо място в ранглистата, проби серниса на Фернандеси намали аванса й до 4:3. Канадката отговори с пробив, а след това сервира успешно за победата.

