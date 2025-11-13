Гергана Топалова се класира убедително за четвъртфиналите на турнир в Орландо

Гергана Топалова се класира убедително на четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Орландо (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №8 българка разгроми с 6:2, 6:0 квалификантката Адриана Рийми (САЩ). Срещата продължи час и 25 минути.

Топалова допусна пробив за 1:2 в началото на мача, но спечели следващите 11 гейма.

За място на полуфиналите Топалова ще играе срещу победителката от срещата между Лука Удварди (Унгария) и Емили Сейболд (Германия).