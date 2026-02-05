БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:35 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски осъди расистките прояви след мача за Суперкупата на България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
Запази

"Сините" се разграничиха от своите фенове, които проявиха дискриминация спрямо Бърнард Текпетей от Лудогорец.

Левски осъди расистките прояви след мача за Суперкупата на България
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Левски осъди расистките прояви срещу Бърнард Текпетей след мача за Суперкупата на България срещу Лудогорец. „Сините“ отстъпиха пред разградчани с 0:1 на Националния стадион „Васил Левски“, а след последния съдийски сигнал ганаецът стана обект на расистки жестове и възгласи фенове на столичния тим. Крилото, което отбеляза и победния гол за „зелените“, е получило и смъртни заплахи в социалните мрежи.

Столичният тим излезе с позиция, в която се разграничи от своите привърженици, но смята, че организаторът на срещата – Българската професионална футболна лига, също носи отговорност относно мерките за сигурност. Ето какво гласи тя:

"ПФК „Левски“ категорично осъжда всякакви прояви на расизъм, дискриминация и език на омразата под каквато и да е форма. Подобно поведение е в пълно противоречие с ценностите, които клубът отстоява, и няма място нито във футбола, нито в обществото ни.

„Левски“ е общност от хора с различен произход и възгледи, обединени от една идея. Действията на отделни лица не могат и не трябва да бъдат използвани, за да се лепят етикети на целия клуб и на стотиците хиляди наши привърженици, които подкрепят отбора по достоен начин.

Призоваваме всички левскари да пазят името на „Левски“. Да не допускат провокации, да не подхранват омраза и да не позволяват действията на неколцина да хвърлят сянка върху клуба и върху огромната част от нашата публика.

По конкретния случай след края на мача за Суперкупата на България, клубът е предприел необходимите действия за установяване на фактите и ще съдейства на компетентните органи, включително чрез идентификация на извършителите. Ще настояваме за поемане на лична отговорност, а при възможност ще бъдат предприети и мерки за ограничаване на достъпа им до събития, за чиято организация отговаря ПФК „Левски“.

Важно - Организатор на срещата за Суперкупата на България е Българската професионална футболна лига (БПФЛ). В рамките на правомощията си организаторът носи отговорност за мерките за сигурност, пропускателния режим и контрола и превенцията в зоните с повишен риск. Преди срещата представител на ПФК „Левски“ е отправил препоръка относно организацията в зоната около тунела, която не беше взета предвид. Изрично подчертаваме, че това уточнение не е опит за дистанциране, а коректност към фактите и към процедурите, по които следва да се установяват отговорности и да се предприемат мерки.

Вярваме, че навременната комуникация и координация между ангажираните звена във футбола може значително да подобри средата, да свали напрежението и да предотврати подобни случаи. Целта трябва да е превенция, а не реакции постфактум.

Няма да приемем клубът и стотиците хиляди наши привърженици да бъдат заклеймявани заради действията на отделни лица. Но също така няма да позволим темата да бъде подценявана. „Левски“ ще настоява случаят да бъде изяснен докрай, а виновните да понесат личната си отговорност.

Свързани статии:

Бернард Текпетей е получил смъртна заплаха след мача с Левски
Бернард Текпетей е получил смъртна заплаха след мача с Левски
Полицията и прокуратурата вече са уведомени, обявиха от...
Чете се за: 02:30 мин.
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Разградчани посякоха "сините" през второто полувреме по пътя към...
Чете се за: 04:15 мин.
#Суперкупа на България по футбол за 2026 г. #Българска професионална футболна лига (БФПЛ) #ПФК Лудогорец #Бърнард Текпетей #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
2
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
3
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
5
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да...
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
6
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите"...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
3
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
5
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
6
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...

Още от: Футбол

БФС, МОН и ММС подписаха меморандум за въвеждане на програмата Just Play
БФС, МОН и ММС подписаха меморандум за въвеждане на програмата Just Play
Ботев Пловдив привлече под наем защитник от турския Гьозтепе Ботев Пловдив привлече под наем защитник от турския Гьозтепе
Чете се за: 00:57 мин.
Асоциацията на българските футболисти с остра позиция срещу расизма след случая с Бернард Текпетей Асоциацията на българските футболисти с остра позиция срещу расизма след случая с Бернард Текпетей
Чете се за: 02:12 мин.
Ботев Пловдив пуска виртуални билети за дербито с Локомотив в турнира за Купата на България Ботев Пловдив пуска виртуални билети за дербито с Локомотив в турнира за Купата на България
Чете се за: 01:52 мин.
Филип Кръстев бе представен като ново попълнение на Гьозтепе Филип Кръстев бе представен като ново попълнение на Гьозтепе
Чете се за: 01:57 мин.
Арне Слот: Очаквам да видя докъде е стигнал прогресът ни срещу Манчестър Сити Арне Слот: Очаквам да видя докъде е стигнал прогресът ни срещу Манчестър Сити
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0 КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Обвиняемата за насилие над животни в с.Царевец жена остава в ареста
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Между "продуктивни" и "не лесни": Докъде...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Зад завесата на Олимпийските игри - пица, паста и необичаен жертвеник
Чете се за: 02:47 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ