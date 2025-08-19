Левски прати нападател в Етър

Левски се отказа от услугите на един от своите млади играчи. „Сините“ преотстъпиха Стивън Стоянчов, обявиха днес официално от клуба. Нападателят ще продължи своя път в Етър Велико Търново, като неговият наем до края на настоящия сезон.

Стивън Стоянчов е роден на 18 септември 2007 година. Той е част от Академия Левски от 2018 година. Подписа първия си професионален договор с клуба в средата на месец август 2025 година.

„ПФК „Левски“ пожелава на Стивън Стоянчов здраве, успешна реализация и успехи в новото предизвикателство“, на писаха от Левски в своя профил в социалните мрежи.