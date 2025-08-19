Левски прати нападател в Етър

Наемът до края на настоящия сезон.
Левски се отказа от услугите на един от своите млади играчи. „Сините“ преотстъпиха Стивън Стоянчов, обявиха днес официално от клуба. Нападателят ще продължи своя път в Етър Велико Търново, като неговият наем до края на настоящия сезон.
Стивън Стоянчов е роден на 18 септември 2007 година. Той е част от Академия Левски от 2018 година. Подписа първия си професионален договор с клуба в средата на месец август 2025 година.
„ПФК „Левски“ пожелава на Стивън Стоянчов здраве, успешна реализация и успехи в новото предизвикателство“, на писаха от Левски в своя профил в социалните мрежи.