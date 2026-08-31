Левски преотстъпи защитник на Септември

Левски преотстъпи защитника Стипе Вуликич на съперника в първенството Септември с договор до края на календарната година. Хърватинът е обвързан със "сините" до лятото на 2028.

Вуликич пристигна в Левски с трансфер от италианския Сампдория през февруари, но изигра само пет мача със синята фланелка. Хърватският бранител получи фрактура в костица в ходилото и все още няма официален мач от 13 април, а в Септември той ще връща спортната си форма.