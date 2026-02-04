Левски пусна в продажба билетите за домакинството срещу Ботев (Враца)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двубоят от 20-ия кръг на Първа лига е в събота от 17:30 часа на стадион "Георги Аспарухов“.

левски пусна продажба билетите домакинството ботев враца
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Футболният клуб Левски обяви, че билетите за предстоящия домакински мач срещу Ботев Враца от 20-ия кръг на Първа лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 7 февруари (събота) от 17:30 часа на стадион "Георги Аспарухов“ в София.

Пропуските могат да бъдат закупени до изчерпване на наличните количества на касата пред сектор А на стадиона, в мрежата на Eventim, както и онлайн. В деня на двубоя билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред сектор А, а от 12:00 часа – и на касите на улица "Тодорини кукли“ и при арката пред сектор А. В официалния магазин на клуба билети в деня на мача няма да се предлагат.

Цените на билетите варират според секторите, като за сектор А (VIP) те са 51.13 евро, а за секторите Б и Г – по 6.14 евро. Притежателите на клубни карти могат да се възползват от отстъпки между 10 и 25 процента в зависимост от вида на картата.

Децата до 7-годишна възраст включително ще влизат безплатно, но без право на седящо място. За привържениците, които ще посетят двубоя с деца до 14 години, от клуба напомнят, че е необходимо предварително попълване на декларация, достъпна на официалния сайт на Левски.

Междувременно "сините“ започнаха подготовката си за срещата с Ботев Враца. Днешната тренировка на тима стартира в 15:00 часа на стадион „Георги Аспарухов“ и ще бъде открита за фенове и представители на медиите.

