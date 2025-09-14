БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Левски си върна лидерството в Първа лига

Спорт
Марин Петков донесе победата в столичното дерби срещу Локомотив в шестата минута на добавеното време.

Левски извоюва изключително ценна победа в столично дерби срещу Локомотив (София) с 2:1, с която излезе еднолично начело в класирането на Първа лига. Мачът продължи повече от 100 минути, тъй като бе прекъснат за повече от десет минута заради мъглата на стадиона, създадена от димки.

Евертон Бала изведе тима на Хулио Веласкес напред в резултата, Диего Рапосо изравни за домакините, а капитанът на Левски Марин Петков, който влезе като резерва, направи 2:1 дълбоко в добавеното време. Това бе втора поредна загуба за възпитаниците на Станислав Генчев.

Гостите установиха териториално преимущество през първото полувреме и задържаше дълго топката, но без да изостря играта в атака. В 25-ата минута Карл Фабиен надигра Меси Буатумусока отдясно и центрира на задна греда, където непокритият Радослав Кирилов направи голям пропуск, като с глава стреля над гредата.

"Железничарите" отговаряха с контраатаки, като при една от тях Октавио открадна топката, която стигна до Диего Рапосо, но точно преди да нанесе удар, бе блокиран от капитана на Левски Георги Костадинов.

В 41-ата минута Левски излезе напред в резултата. Радослав Кирилов центрира отлично отляво, а Евертон Бала с плонж с глава отблизо направи абсолютно безпомощен Мартин Величков за 1:0.

В 57-ата минута Диего Рапосо изравни в една от малкото ситуации на "червено-черните". Октавио центрира отляво, Спас Делев спря топката с гърди, а Рапосо стреля от въздуха в мрежата зад Светослав Вуцов, като Георги Костадинов малко се забави да го блокира. Това бе първи гол за Локомотив в последните три мача.

Феновете на "сините" запалиха факли в сектора за гости и заради разстелата се мъгла играта бе спряна за близо десет минути. Спирането уби донякъде ентусиазма на Левски, който бе наложил силен натиск на терена след изравнителното попадение.

Тимът на Веласкес обаче не се отказа и в шестата минута на добавеното време Марин Петков посрещна избита от защитата топка и я вкара в мрежата зад Мартин Величков с премерен удар.

Така Левски е на първо място с 19 точки и аванс от две пред шампиона Лудогорец. Двата тима имат пряк сблъсък в петък на стадион "Георги Аспарухов". "Железничарите" останаха на седмо място с 10 точки.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Левски София #ПФК Локомотив София

