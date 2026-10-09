Левски-Спартак награди национала по спортна гимнастика Даниел Трифонов за златния медал на прескок на Световната купа в Унгария

Националът по спортна гимнастика Даниел Трифонов и личният му треньор Илия Янев получиха парични премии от клуб Левски-Спартак за златния медал на прескок, спечелен от българския състезател на Световната купа в Унгария.

Отличията са присъдени по решение на Управителния съвет на клуба, а наградите бяха връчени от бившият ръководител на Българската федерация по гимнастика Никола Проданов.

Той изрази удовлетворението си от успехите на Трифонов и подчерта, че клубът ще продължи да подкрепя своите състезатели и да ги стимулира за постигнатите резултати.

„Последната година Дани ни зарадва с много отличия от Световните купи, а сега и със златния медал на прескок в Унгария. Това ни прави горди и сме щастливи, че имаме такива спортисти, гимнастици, левскари. Стремим се да ги стимулираме по всякакъв начин, защото състезателите са клубът, а не ние, ръководителите“, каза президентът на Левски-Спартак.

Преди световното първенство в Ротердам Проданов увери, че клубът вярва в Даниел Трифонов и ще продължи да стои зад него. Той коментира и здравословното състояние на гимнастика, който има лека контузия.