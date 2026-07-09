Лиа Каратанчева обърна бивша представителка на топ 100 и е на четвъртфинал в Хага

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей в Хага (Нидерландия) с награден фонд от 60 хиляди долара. Българката, която премина успешно през квалификациите, постигна впечатляващ обрат срещу бившата №96 в световната ранглиста Хлое Паке (Франция) – 2:6, 6:4, 6:1 за 2 часа и 10 минути.

22-годишната Каратанчева започна трудно срещата, като изостана с 0:4 в първия сет след два ранни пробива и не успя да навакса пасива си. Във втората част българката отново беше догонваща, но при 2:4 намери най-добрата си игра, изравни при 4:4 и спечели следващите два гейма, за да прати двубоя в решителен трети сет.

Там Каратанчева демонстрира пълно превъзходство и не остави шансове на французойката, като спечели шест поредни гейма и оформи крайното 6:1.

В спор за място на полуфиналите българката ще се изправи срещу победителката от двубоя между италианката Федерика Ургези и поставената под №2 в схемата Аранча Рус (Нидерландия), бивша №41 в световната ранглиста и шампионка от турнира в Хамбург през 2023 година.

По-късно днес Каратанчева ще започне участието си и в надпреварата на двойки. Заедно с полякинята Вероника Фалковска, поставени под №1 в схемата, двете стартират директно от четвъртфиналите срещу Мари Фогт (Германия) и Антония Стоянов (Нидерландия).