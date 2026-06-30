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Лиа Каратанчева стартира с успех на тенис турнира на клей в Амстелвеен

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Спорт
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Другата българка в надпреварата Диа Евтимова, която влезе в основната схема като "щастлива губеща", отстъпи на Ема Кампер Малмкяер

Лиа Каратанчева стартира с успех на тенис турнира на клей в Амстелвеен
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Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Амстелвеен (Нидерландия) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната българка постигна убедителна победа срещу участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Джой де Зеу с 6:2, 6:0 за 72 минути на корта.

Въпреки по-силния първи сервис на нидерландката, националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" се справи добре с ретурит и реализира 6 от 10 възможни точки за пробив в хода на срещата. Така тя достигна до втория кръг, където ще се изправи срещу деветата поставена Витория Паганети (Италия)

Другата българка в надпреварата Диа Евтимова, която влезе в основната схема като "щастлива губеща", отстъпи на Ема Кампер Малмкяер (Дания) с 2:6, 6:4, 3:6 след два часа и 16 минути игра.

#Лиа Каратанчева

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