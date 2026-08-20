Лидия Енчева продължава впечатляващия си ход в Сърбия, Росица Денчева отпадна

Българската националка за „Били Джийн Кинг Къп“ Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Куршумлийска Баня, Сърбия, който е с награден фонд 60 хиляди долара. В същото време Росица Денчева приключи участието си на сингъл във втория кръг.

20-годишната Енчева, която започна участието си още от квалификациите, продължи отличното си представяне с категорична победа над поставената под №5 Харука Каджи от Япония – 6:2, 6:2 за 82 минути.

Българката контролираше срещата от самото начало. В първата част тя поведе с 4:1 и не позволи на съперничката си да се върне в сета. Във втория резултатът беше равен при 2:2, след което Енчева спечели четири последователни гейма, за да сложи точка на двубоя.

Успехът е четвърти пореден за Лидия Енчева в турнира, като следващото препятствие пред нея ще бъде третата поставена Елена Бертя от Румъния. Двете ще се изправят една срещу друга в спор за място на полуфиналите.

За разлика от Енчева, Росица Денчева отпадна във втория кръг. Българката отстъпи на преминалата през квалификациите представителка на домакините Луна Вуйович с 4:6, 4:6 след час и 45 минути игра. Денчева допусна пет пробива и не успя да намери път към обрат.

Българското участие в Куршумлийска Баня продължава и при двойките. Лиа Каратанчева и индийката Пратхарна Томбаре достигнаха до четвъртфиналите след успех с 6:3, 6:3 над София Лансере и Алина Юнева. Следващите им съпернички са водачките в схемата Вероника Фалковска и Луция Чирич Багарич.







