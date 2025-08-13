БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Лидия Енчева се класира за втория кръг на тенис турнира на клей в Отопени (Румъния)

Поставената под №4 в схемата българка се наложи с 2:1 сета над румънката Мария Попа. Срещата продължи 3 часа и 33 минути.

Лидия Енчева се класира за втория кръг на тенис турнира на клей в Отопени (Румъния)
Лидия Енчева записа драматична победа на старта на тенис турнира на клей в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №4 в схемата българка победи с 6:4, 6:7(4), 7:5 представителката на домакините Мария Попа в мач продължил 3 часа и 33 минути.

19-годишната Енчева поведе с 3:0 и спечели първия сет с 6:4. Българката имаше преднина от 4:1 във втората част, но допусна изравняване при 4:4, а след това загуби тайбрека с 4-7 точки. Националката дръпна с 4:1 в третата решителна част, допусна обрат за 4:5, но със серия от три поредни спечелени гейма триумфира с победата.

Във втория кръг Енчева ще играе срещу румънската квалификантка Сара Балан.

В края на юни националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" спечели първа титла в кариерата си от турнирите на ITF в Галац (Румъния), след което достигна до финала в Куршумлийска Баня (Сърбия) и до полуфиналите в Брашов (Румъния).

Вчера Енчева се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки в тандем с Мара Гае (Румъния).

Държавната шампионка за жени Валерия Гърневска пък загуби на старта на основната схема с 0:6, 3:6 Сара Балан (Румъния). Преди този мач 16-годишната Гърневска постигна две убедителни победи в квалификациите.

