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Лионел Меси е №1 на Мондиал 2026 според спортните журналисти от AIPS

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Спорт
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Аржентинската суперзвезда оглави анкетата на Международната асоциация на спортните журналисти, изпреварвайки Килиан Мбапе и Джуд Белингам

Лионел Меси е №1 на Мондиал 2026 според спортните журналисти от AIPS
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Лионел Меси беше избран за най-добър футболист на Мондиал 2026 в традиционната анкета на Международната асоциация на спортните журналисти (AIPS). Аржентинската звезда събра най-много гласове от представители на медиите от цял свят и оглави престижната класация след впечатляващото си представяне на световното първенство.

В допитването участваха 472 спортни журналисти от 121 държави, включително и България. Меси получи 1179 точки, след като беше поставен в челната тройка на общо 20 различни футболисти. Системата на гласуване предвижда пет точки за първо място, три за второ и една за трето.

Втори в класацията остана френският нападател Килиан Мбапе със 717 точки, а третото място зае английският национал Джуд Белингам с 470.

39-годишният Меси изигра пореден впечатляващ световен шампионат, завършвайки с осем гола и четири асистенции, като изведе Аржентина до финала, загубен с 0:1 след продължения от Испания. По време на турнира капитанът на „гаучосите“ подобри и няколко исторически рекорда на световни първенства – за най-много изиграни мачове (34), най-много победи (23) и най-много асистенции (12).

Мбапе пък заслужи „Златната обувка“ на Мондиал 2026 с 10 попадения, въпреки че Франция завърши на четвърто място. С общо 22 гола французинът вече е едноличен лидер във вечната голмайсторска класация на световните първенства, изпреварвайки именно Меси с едно попадение.

Белингам беше с основен принос за бронзовите медали на Англия, като реализира седем гола по време на шампионата.

Любопитен детайл е разминаването между избора на АИПС и този на ФИФА. Испанският капитан Родри, който беше определен за най-добър футболист на Мондиал 2026 от световната централа, остана едва шести в класацията на спортните журналисти с 285 точки. Пред него се наредиха Ерлинг Холанд и Ламин Ямал.

Сред най-изненадващите имена в подреждането е вратарят на Кабо Верде Возиня, който зае седмата позиция със 189 точки, докато отличеният от ФИФА за най-добър вратар на турнира Унай Симон не получи нито една точка в анкетата на АИПС.

#AIPS # Лионел Меси

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