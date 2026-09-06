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Лионел Меси се отчете с асистенция за Интер Маями при равенството с Аталанта Юнайтед

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Спорт
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Аржентинецът асистира за първото попадение на шампионите.

Лионел Меси Интер Маями
Снимка: БТА
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Лионел Меси направи асистенция при домакинското равенство 2:2 на Интер Маями срещу Атланта Юнайтед във Флорида, което беше първата изява на аржентинската суперзвезда, след като се оттегли от националния отбор на родината си по-рано тази седмица.

Меси, който беше капитан на Аржентина при триумфа на световното първенство през 2022 година и второто място на Мондиал 2026 това лято, започна като титуляр за тима от Маями в мач, който започна с повече от 90 минути закъснение поради силен дъжд и светкавици.

39-годишният Меси изпълни корнер, след което бразилецът Каземиро с глава донесе преднина на домакините в 32-ата минута. Парагваецът Мигел Алмирон изравни с попадение за Атланта Юнайтед в 35-ата минута, но първата минута на добавеното време на първата част Луис Суарес отново изведе Интер Маями напред.

Гостите бяха близо до изравняване в 73-ата минута, когато Алмирон пропусна дузпа. Новото попълнение на отбора от Атланта Бреел Емболо все пак осигури равенството, след като бе точен при втората дузпа, отсъдена за гостите в 86-ата минута.

Интер Маями е втори в Източната конференция на американската Мейджър Лийг Сокър (МЛС) на 10 точки зад лидера Нешвил.

Лионел Меси е начело в голмайсторската класация в МЛС с 18 гола този сезон.

#Интер Маями #Аталанта #Лионел Меси

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