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Ливърпул победи Съндърланд в неофициалния дебют на новия мениджър Андони Ираола

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
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Ливърпул победи Съндърланд в неофициалния дебют на новия мениджър Андони Ираола
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Ливърпул победи Съндърланд с 4:2 в мач от Летните серии на Висшата лига.

За мърсисайдци това бе първа среща под ръководството на новия мениджър Андони Ираола, който преди броени седмици замени нидерландеца Арне Слот, който бе уволнен.

Мачът, който се игра на стадион "Геодис" в Нешвил, щата Тенеси започна с гол за Ливърпул. В 13-ата минута юношата на клуба Кийрън Морисън даде преднина на символичните домакини с диагонален удар по земята с левия крак.

Енцо льо Фий обаче изравни за Съндърланд в 28-мата минута със зрелищен гол извън границите на наказателното поле.

До почивката нов гол не падна, но четири минути след подновяването на играта украинецът Тимур Тутеров даде аванс на Съндърланд след точен изстрел от близка дистанция.

Отговорът на Ливърпул не закъсня и в 56-ата минута Доминик Собослай изравни за 2:2 с мощен шут от сериозна дистанция.

Двайсетина минути преди края на мача Федерико Киеза вкара нов гол за Ливърпул, за да върне преднината на "червените", а крайното 4:2 бе оформено от младия уелски нападателя Люис Кумас в 85-ата минута.

В друг мач от Летните серии, игран в Тампа Бей, втородивизионният Рексъм победи с 3:2 елитния Лийдс, като за клуба от Висшата лига не игра българският национал Илия Груев, който е с контузия.

#ФК Съндърланд #ФК Ливърпул #Андони Ираола

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