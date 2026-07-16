Ливърпул постигна принципно споразумение с Доминик Собослай за нов договор

Ливърпул е постигнал принципно споразумение с Доминик Собослай за удължаването на договора на полузащитника, съобщава британският журналист Бен Джейкъбс.

Очаква се двете страни да финализират преговорите и унгарският национал да подпише нов контракт с 20-кратния шампион на Англия.

През миналия сезон 25-годишният футболист записа 36 мача във Висшата лига с екипа на "червените“. В тях Собослай отбеляза 6 гола и направи 7 асистенции.

Полузащитникът премина на стадион "Анфийлд“ от РБ Лайпциг през лятото на 2023 година.

Настоящият договор на Собослай с Ливърпул е до 2028 година.