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Лодка с осем души изчезна край вулкана Анак Кракатау

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Лодка с осем души изчезна край вулкана Анак Кракатау
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Спасително-издирвателните операции заради изчезнала лодка с осем души, включително петима журналисти, отразяващи изригването на вулкана Анак Кракатау, бяха възобновени днес, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА.

Изригването предизвика хаос във въздушния трафик в страната, а десетки хиляди хора са блокирани на островите Ява и Суматра от уикенда, след като много летища спряха работа заради вулканична пепел.

Изчезналите журналисти са индонезийски граждани и са били наети от местни и международни медии, включително от държавната агенция Антара и Анадолската агенция, съобщи „Джакарта пост“.

Лодката е отплавала в понеделник, но малко по-късно е загубен контакт с нея, съобщи Националната служба за търсене и спасяване. До момента няма категорично обяснение за изчезването ѝ.

Издирването започна вчера, но беше временно преустановено заради високи вълни и опасни условия.

#вулкана Анак Кракатау #инцидент с лодка

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