Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
Огънят обхвана сухи треви и храсти
Снимка: БТА
Локализиран е пожарът в столичния квартал "Кръстова вада", съобщиха от МВР. Сигналът за възникването на огъня бе подаден около 15:00 ч. днес.
Няма засегнати сгради, предстои да се установи каква площ е била обхваната от пламъците, посочиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
Пожарът в "Кръстова вада" обхвана сухи треви и храсти. На място бяха изпратени шест екипа на пожарната.