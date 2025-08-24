БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София

Чете се за: 00:32 мин.
Огънят обхвана сухи треви и храсти

пожар гори квартал кръстова вада софия
Снимка: БТА
Локализиран е пожарът в столичния квартал "Кръстова вада", съобщиха от МВР. Сигналът за възникването на огъня бе подаден около 15:00 ч. днес.

Няма засегнати сгради, предстои да се установи каква площ е била обхваната от пламъците, посочиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Пожарът в "Кръстова вада" обхвана сухи треви и храсти. На място бяха изпратени шест екипа на пожарната.

#кв. "Кръстова вада" #София #пожар

