Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София

Локализиран е пожарът в столичния квартал "Кръстова вада", съобщиха от МВР. Сигналът за възникването на огъня бе подаден около 15:00 ч. днес.

Няма засегнати сгради, предстои да се установи каква площ е била обхваната от пламъците, посочиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Пожарът в "Кръстова вада" обхвана сухи треви и храсти. На място бяха изпратени шест екипа на пожарната.