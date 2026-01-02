Локо (София) избра да се подготвя в Анталия

Отборът на Локомотив (София) ще проведе първата си тренировка за 2026 година на 5 януари (понеделник) от 15:00 часа, информираха от клуба.

На 10 януари футболистите на Локомотив ще пътуват за Анталия (Турция), където ще се проведе зимният подготвителен лагер, в рамките на който са предвидени пет контролни срещи.

Съперници на „железничарите“ ще бъдат седмият в Сърбия Радник (Сурдулица) - на 14 януари, елитният полски Лехия (Гданск) - 17 януари, шестият в Словакия Железиарне (Подбрезова) - 21 януари, чешкият Злин - 24 януари и украинският Зоря (Луганск) - 25 януари.

Отборът се прибира в столицата на 27 януари.

За 31 януари е планирана последната контролна среща на Локомотив - срещу състава на Монтана на стадион „Локомотив“.

„Часовете на контролните срещи ще бъдат обявени допълнително“, добавиха от клуба.