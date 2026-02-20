Левски привлече 25-годишен хърватски централен защитник с опит в Серия Б

ПФК Левски привлече 25-годишния хърватски защитник Стипе Вуликич, който подписа договор с клуба до края на 2028 година.

Новото попълнение пристига от италианския Сампдория, за който през настоящия сезон има 13 мача и една асистенция във втора дивизия на Италия, като за последно е бил титуляр на 16 януари.

От "Герена“ съобщиха, че Вуликич е преминал успешно медицинските прегледи и вече се присъединява към състава на лидера в класирането на българското първенство.

Бранителят е роден в Сплит и е юноша на Хайдук, като преминава през всички формации на клуба. Професионалната му кариера започва в НК Солин през 2019 година, където записва 37 мача и един гол.

През лятото на 2021 година преминава в Хърватски Драговоляц, а година по-късно става част от италианския Перуджа, с чийто екип изиграва 38 срещи и отбелязва едно попадение. През 2024 година е трансфериран в Сампдория, а през зимата на 2025 е преотстъпен в Модена.

От Левски приветстваха Стипе Вуликич на стадион "Георги Аспарухов“ и му пожелаха много победи и щастливи мигове със синята фланелка.