БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:55 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски привлече 25-годишен хърватски централен защитник с опит в Серия Б

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

"Сините“ подписаха до 2028 г. със Стипе Вуликич, преминал през школата на Хайдук и Сампдория

левски привлече годишен хърватски централен защитник опит серия
Снимка: ПФК Левски
Слушай новината

ПФК Левски привлече 25-годишния хърватски защитник Стипе Вуликич, който подписа договор с клуба до края на 2028 година.

Новото попълнение пристига от италианския Сампдория, за който през настоящия сезон има 13 мача и една асистенция във втора дивизия на Италия, като за последно е бил титуляр на 16 януари.

От "Герена“ съобщиха, че Вуликич е преминал успешно медицинските прегледи и вече се присъединява към състава на лидера в класирането на българското първенство.

Бранителят е роден в Сплит и е юноша на Хайдук, като преминава през всички формации на клуба. Професионалната му кариера започва в НК Солин през 2019 година, където записва 37 мача и един гол.

През лятото на 2021 година преминава в Хърватски Драговоляц, а година по-късно става част от италианския Перуджа, с чийто екип изиграва 38 срещи и отбелязва едно попадение. През 2024 година е трансфериран в Сампдория, а през зимата на 2025 е преотстъпен в Модена.

От Левски приветстваха Стипе Вуликич на стадион "Георги Аспарухов“ и му пожелаха много победи и щастливи мигове със синята фланелка.

#Стипе Вуликич #ПФК Левски София #Трансфер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
4
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
5
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка,...
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
6
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Български футбол

Черно море и Ботев (Враца) не си вкараха гол
Черно море и Ботев (Враца) не си вкараха гол
Жордан Варела на линия за Славия за мача с ЦСКА Жордан Варела на линия за Славия за мача с ЦСКА
Чете се за: 01:02 мин.
Гръцки клуб заплашен с отнемане на точки заради дълг към бивш роден страж Гръцки клуб заплашен с отнемане на точки заради дълг към бивш роден страж
Чете се за: 01:55 мин.
Арбитър номер 1 на България Георги Кабаков: Дядо ми ме накара да стана съдия, бях ляв бек в Спартак Пд Арбитър номер 1 на България Георги Кабаков: Дядо ми ме накара да стана съдия, бях ляв бек в Спартак Пд
Чете се за: 03:07 мин.
ЦСКА се раздели с шведския халф Дейвид Сегер ЦСКА се раздели с шведския халф Дейвид Сегер
Чете се за: 00:25 мин.
Черно море и Ботев Враца ще търсят първи успех през пролетта Черно море и Ботев Враца ще търсят първи успех през пролетта
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Милена Милотинова оглавява БНТ Милена Милотинова оглавява БНТ
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ