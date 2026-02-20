БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гръцки клуб заплашен с отнемане на точки заради дълг към бивш роден страж

Спортният арбитражен съд в Лозана задължи клуба да изплати 18 500 евро в рамките на пет дни, в противен случай следва санкция от три точки

Гръцки клуб заплашен с отнемане на точки заради дълг към бивш роден страж
Гръцкият втородивизионен клуб ПАС Янина е заплашен с отнемане на три точки заради неизплатен дълг към бившия български вратар Георги Шейтанов, съобщава novasports.gr.

Според решението на Спортен арбитражен съд (КАС) в Лозана, клубът трябва да изплати сумата от 18 500 евро в рамките на пет дни. Делото е свързано с престоя на Шейтанов в Янина през сезон 2002/03.

От съда приемат, че настоящото дружество е спортен правоприемник на фалиралия клуб и следователно носи отговорност за неговите задължения. В становището се посочва, че новорегистрираното дружество наследява всички права и задължения на предишната структура.

Ако сумата не бъде изплатена в определения срок, ПАС Янина ще бъде санкциониран с отнемане на три точки. Това би било второ подобно наказание за отбора от Епир, след като вече му бяха отнети точки заради неизплатени възнаграждения към бившия футболист Маркос Марагудакис.

В момента тимът се намира на предпоследно място в групата на изпадащите във второто ниво на гръцкия футбол, на седем точки от спасителната зона, въпреки победата с 2:0 срещу Македоникос Неаполис през уикенда.

53-годишният Шейтанов прекрати състезателната си кариера през 2009 година, след което започна работа като треньор на вратари. В Гърция той има и период в Левадиакос през сезон 2005/06, а в България е играл за Славия, Левски, Вихрен, Монтана, Спартак (Плевен) и Миньор (Перник).

#Георги Шейтанов #ПАС Янина

