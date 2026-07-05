Локо София почете паметта на легендарния Начко Михайлов

Столичният Локомотив почете паметта на своята легенда Атанас Михайлов. Днес се навършват 77 години от рождението на нападателя, който напусна този свят през 2006 година.

„Преди 77 години в София се ражда една легенда – Начко Михайлов.

Изключителен футболист и човек с неподражаема харизма, Начко остава пример за чест, всеотдайност и вярност към клуба. Със своето поведение както на терена, така и извън него, той се превръща в една от най-обичаните и емблематични фигури в историята на „Локомотив“.

Облича червено-черната фланелка още като 10-годишен, а само пет години по-късно дебютира за представителния тим. Той е абсолютният рекордьор на „Локомотив“ по изиграни мачове и отбелязани голове в елита – 348 срещи и 148 попадения в „А“ група. Двукратен шампион на България през 1964 и 1978 година.

Приносът му към българския футбол далеч надхвърля клубните успехи. За националния отбор записва 45 мача и 23 гола в периода 1967–1979 г., както и впечатляващите 46 срещи и 31 попадения за младежкия национален отбор – постижение, което и до днес го прави рекордьор по голове в историята на селекцията. Участва на Световното първенство в Западна Германия през 1974 година, където играе и в трите двубоя на България в груповата фаза. През 1968 година печели сребърен олимпийски медал в Мексико и заслужено е избран за най-добър футболист на турнира.

На 1 октомври 2006 година Начко Михайлов губи битката с тежко заболяване и си отива едва на 57 години.

Поклон пред светлата ти памет, бате Начко!

ЛЕГЕНДИТЕ НЕ УМИРАТ“, написаха от Локомотив София на своя профил в социалните мрежи.