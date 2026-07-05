БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два...
Чете се за: 19:32 мин.
Иван Демерджиев само пред БНТ: Десислава Атанасова е...
Чете се за: 01:32 мин.
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Чете се за: 02:25 мин.
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Локо София почете паметта на легендарния Начко Михайлов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Днес се навършват 77 години от рождението на нападателя, който напусна този свят през 2006 година.

Локо София почете паметта на легендарния Начко Михайлов
Слушай новината

Столичният Локомотив почете паметта на своята легенда Атанас Михайлов. Днес се навършват 77 години от рождението на нападателя, който напусна този свят през 2006 година.

„Преди 77 години в София се ражда една легенда – Начко Михайлов.

Изключителен футболист и човек с неподражаема харизма, Начко остава пример за чест, всеотдайност и вярност към клуба. Със своето поведение както на терена, така и извън него, той се превръща в една от най-обичаните и емблематични фигури в историята на „Локомотив“.

Облича червено-черната фланелка още като 10-годишен, а само пет години по-късно дебютира за представителния тим. Той е абсолютният рекордьор на „Локомотив“ по изиграни мачове и отбелязани голове в елита – 348 срещи и 148 попадения в „А“ група. Двукратен шампион на България през 1964 и 1978 година.

Приносът му към българския футбол далеч надхвърля клубните успехи. За националния отбор записва 45 мача и 23 гола в периода 1967–1979 г., както и впечатляващите 46 срещи и 31 попадения за младежкия национален отбор – постижение, което и до днес го прави рекордьор по голове в историята на селекцията. Участва на Световното първенство в Западна Германия през 1974 година, където играе и в трите двубоя на България в груповата фаза. През 1968 година печели сребърен олимпийски медал в Мексико и заслужено е избран за най-добър футболист на турнира.

На 1 октомври 2006 година Начко Михайлов губи битката с тежко заболяване и си отива едва на 57 години.

Поклон пред светлата ти памет, бате Начко!

ЛЕГЕНДИТЕ НЕ УМИРАТ“, написаха от Локомотив София на своя профил в социалните мрежи.

#Начко Михайлов #ПФК Локомотив София #Атанас Михайлов - Начко

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на осминафинал на Уимбълдън
2
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
3
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала „Струма“
4
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала...
Тома Биков: Десислава Атанасова беше изключително добър председател на нашата парламентарна група
5
Тома Биков: Десислава Атанасова беше изключително добър председател...
Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия
6
Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Български футбол

ЦСКА привлече бивш футболист на Евертън
ЦСКА привлече бивш футболист на Евертън
Левски ще отпътува за Баня Лука с чартърен полет утре сутринта Левски ще отпътува за Баня Лука с чартърен полет утре сутринта
Чете се за: 01:15 мин.
Честит рожден ден на Стилиян Петров Честит рожден ден на Стилиян Петров
Чете се за: 01:35 мин.
Левски ще отпътува за Босна и Херцеговина в понеделник Левски ще отпътува за Босна и Херцеговина в понеделник
Чете се за: 01:42 мин.
Локомотив София и Дукажини си вкараха шест гола в зрелищна контрола в Банско Локомотив София и Дукажини си вкараха шест гола в зрелищна контрола в Банско
Чете се за: 02:15 мин.
Лудогорец изпусна победата срещу Ботошани в последните секунди на контролата в Банско Лудогорец изпусна победата срещу Ботошани в последните секунди на контролата в Банско
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два паспорта - личен и служебен
СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два паспорта -...
Чете се за: 19:32 мин.
У нас
Месец след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: Какво се промени? Месец след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: Какво се промени?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Недостиг на спешни медици: В България 129 лекари са със специалност "Спешни медици" Недостиг на спешни медици: В България 129 лекари са със специалност "Спешни медици"
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун" Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Пожари опустошават гори в Европа
Чете се за: 02:47 мин.
По света
250 години САЩ: Горещо време, бури и евакуация белязаха празничния ден
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Антропология на бедствията: Проект събира спомени и лични...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Нов проект на Столична община: Велоалеята на бул. "Патриарх...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ