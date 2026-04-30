Локомотив (Пловдив) и Арда определят тази вечер съперника на ЦСКА

Локомотив (Пловдив) приема Арда в мач-реванш от турнира за Купата на България, който започва в 19:00 часа тази вечер.

Първата среща в Кърджали завърши с убедителен успех с 4:0 за „смърфовете“, като за победата се разписаха Каталин Иту, Севи Идриз и Георги Чорбаджийски, а Димитър Велковски си отбеляза автогол в добавеното време. Всички попадения паднаха след почивката, като пловдивчани демонстрираха висока ефективност пред гола на „Арена Арда“.

В първия кръг от плейофите възпитаниците на Душан Косич отстъпиха с 0:1 у дома на Черно море, а в следващия кръг им предстои гостуване на Ботев (Пловдив) в дербито на града.

Съставът на Александър Тунчев се намира в колеблива форма. Въпреки успеха с 1:0 над Лудогорец в първенството, тимът загуби три от последните си четири мача във всички турнири, без да отбележи попадение. Освен тежкото поражение от Локомотив, Арда отстъпи и на Левски и Ботев (Пловдив).

Задачата пред кърджалийци изглежда изключително трудна, като тимът ще се опита да достигне до финал за първи път от 2021 година, когато загуби от ЦСКА след късно попадение на Бисмарк Чарлс.

Победителят от този полуфинал ще се изправи срещу ЦСКА в битката за трофея.