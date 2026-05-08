Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Локомотив (Пловдив) продължи победната си серия срещу Арда

Пловдивчани се наложиха с 2:0 след голове през втората част.

Локомотив Пловдив - Арда
Локомотив (Пловдив) продължи успешната си серия срещу Арда (Кърджали), след като се наложи с 2:0 на „Лаута“ в двубой от плейофната група за местата между пето и осмо в Първа лига. След като по-рано елиминираха същия съперник и за Купата на България, „черно-белите“ отново намериха верния път към успеха благодарение на попадения на Севи Идриз и Жоел Цварц през второто полувреме. Между двата гола гостите останаха и с човек по-малко след директен червен картон на Патрик Луан.

С победата пловдивчани затвърдиха лидерската си позиция във втората четворка с актив от 52 точки, докато Арда остава седми с 45. В другия мач от тази фаза Черно море приема Ботев (Пловдив) в събота.

Началните минути преминаха в равностойна игра, а първата по-опасна ситуация дойде в 17-ата минута. Серкан Юсеин отправи силен удар от дистанция, но Боян Милосавлевич реагира уверено и спаси. Малко по-късно и Анатолий Господинов трябваше да показва класа след далечен изстрел на Каталин Иту.

В 29-ата минута Арда бе на крачка от откриване на резултата. Андре Шиняшики се освободи в наказателното поле и стреля под гредата, но Милосавлевич блесна с впечатляваща намеса и изби в корнер.

Най-чистото положение за Арда през първата част дойде в самия край. След отлично разиграване Шиняшики подаде успоредно на голлинията към Уилсън Самаке, но нападателят направи сериозен пропуск от непосредствена близост и не успя да насочи топката в опразнената врата.

След почивката домакините заиграха по-настъпателно и това даде резултат в 55-ата минута. Жоел Цварц изведе отлично Севи Идриз зад отбраната, а офанзивният футболист хладнокръвно преодоля Господинов. Първоначално попадението бе отменено заради засада, но след проверка с ВАР голът бе признат – 1:0.

Само четири минути по-късно ситуацията за Арда се усложни допълнително. Резервата Патрик Луан влезе грубо в краката на Тодор Павлов, а след намеса на видеоарбитража съдията показа директен червен картон.

Въпреки численото неравенство тимът от Кърджали не се отказа и в 77-ата минута бе близо до изравняване. След центриране от статично положение топката попадна у Лъчезар Котев, който стреля от движение, а след рикошет Ефе Али изчисти с глава непосредствено пред голлинията.

Малко след това феновете на Локомотив приветстваха и завръщането на капитана Димитър Илиев, който се появи в игра след продължително лечение на контузия.

В 81-вата минута „черно-белите“ окончателно решиха всичко. Емил Виячки сбърка в собствената половина, Жоел Цварц се възползва по най-добрия начин и с прецизен удар с левия крак не остави шансове на Господинов за крайното 2:0. В добавеното време Адриан Кова също можеше да се разпише, но вратарят на Арда предотврати по-тежко поражение за своя тим.

