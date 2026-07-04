Локомотив София и Дукажини си вкараха шест гола в зрелищна контрола в Банско

Локомотив София завърши 3:3 срещу косовския Дукажини в поредната си контролна среща от лятната подготовка, играна в Банско. Двубоят предложи шест попадения, множество голови положения и две греди за водения от Любослав Пенев тим.

Срещата започна с ранен гол за Дукажини още във втората минута, но столичани реагираха бързо. В 15-ата минута след центриране от корнер на Николас Пенев Божидар Кацаров свали топката, а Димитър Костадинов с глава възстанови равенството.

Само осем минути по-късно Локомотив осъществи пълен обрат. Николас Пенев изведе Георги Минчев, който с техничен прехвърлящ удар направи 2:1. Косовският тим обаче отговори преди почивката, когато Валентин Хоти се възползва от добра ситуация и изравни за 2:2. Малко преди края на първата част Райън Бидунга беше близо до нов гол за „железничарите“, но мощният му удар срещна напречната греда.

На почивката Любослав Пенев извърши шест промени в състава си, а малко след подновяването на играта Дукажини отново излезе напред в резултата. Локомотив за втори път намери сили да се върне в мача, след като в 54-ата минута Никола Нейчев се разписа след разбъркване при изпълнение на ъглов удар за 3:3.

В заключителната част на двубоя „червено-черните“ бяха по-активният отбор в търсене на победата. Спас Делев беше близо до попадение след отлично изпълнен пряк свободен удар, но топката се отби в напречната греда. Около четвърт час преди края Локомотив за втори път уцели горната греда, но не успя да стигне до победно попадение и срещата завърши при резултат 3:3.