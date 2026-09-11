Локомотив София се вдигна от 0:2 с десет души и шокира Черно море на "Тича“

Черно море и Локомотив София завършиха при 2:2 в откриващия двубой от деветия кръг на Първа лига. Варненци изглеждаха в отлична позиция за втората си победа през сезона, след като поведоха с два гола и останаха с човек повече още преди почивката, но "железничарите“ показаха характер и стигнаха до равенството през второто полувреме.

Преди началото на срещата на стадион "Тича“ с едноминутно мълчание беше почетена паметта на една от знаковите фигури в историята на Черно море Абил Билялов-Били.

Домакините започнаха активно и още в първите минути имаха претенции за дузпа, но играта продължи. В 6-ата минута натискът им вече даде резултат. Георги Лазаров изведе отлично Селсо Сидни през центъра, а той остана сам срещу Мартин Величков и хладнокръвно го преодоля за 1:0.

Черно море продължи да създава опасности. В 19-ата минута Давид Телеш получи възможност в наказателното поле, но Величков се намеси отлично. Малко след това Спас Делев можеше да изравни при бърза атака на Локомотив, но ударът му премина покрай вратата.

В 37-ата минута "моряците“ нанесоха втория си удар. След центриране от корнер Идрис Бунаас беше оставен непокрит на далечната греда, а Величков не прецени добре излизането си. Футболистът на домакините се възползва и с глава направи резултата 2:0.

Локомотив можеше бързо да върне едно попадение, но в 43-ата минута Георги Минчев не намери вратата с глава от чиста позиция след подаване на Спас Делев.

Ситуацията за столичани стана още по-тежка в добавеното време на първата част. Божидар Кацаров беше изгонен с директен червен картон, след като вдигна опасно крака си и удари в лицето вратаря Кристиан Томов. Ситуацията беше преразгледана на ВАР монитора, след което главният съдия Кристиян Колев отстрани футболиста на гостите.

Въпреки численото си превъзходство Черно море не успя да затвори двубоя. В 62-рата минута Георги Лазаров се озова сам срещу Величков, но стражът на Локомотив направи отлична намеса и запази надеждите на своя тим.

Само две минути по-късно столичани се върнаха в срещата. Влезлият като резерва Анте Аралица се освободи от персоналния си пазач при корнер на Спас Делев и с точен удар с глава намали на 1:2.

Голът даде допълнителен импулс на гостите и в 77-ата минута те стигнаха до впечатляващо изравняване въпреки факта, че продължаваха с десет души. Ангел Лясков намери Красимир Станоев в наказателното поле, а той подаде към непокрития Димитър Костадинов. Полузащитникът стреля с първото докосване и прати топката в левия ъгъл на Томов за 2:2.

Черно море отговори почти веднага и в 80-ата минута Хорхе Падиля прати топката във вратата на Величков, но попадението беше отменено заради засада.

Локомотив дори получи възможност да направи пълния обрат. В 84-ата минута Димитър Костадинов завърши опасна контраатака, но ударът му премина встрани от вратата.

В 89-ата минута дойде и последният голям шанс за Черно море. Падиля се озова на чиста позиция, но не успя да намери целта и пропусна възможността да донесе трите точки на варненци.

Така Черно море пропусна отлична възможност да се отдалечи от дъното, докато Локомотив София може да бъде значително по-доволен от спечелената точка предвид развитието на срещата.

След равенството Черно море събира 5 точки от девет мача, а Локомотив София вече има 4 от осем срещи. Преди началото на деветия кръг двата тима заемаха последните две позиции в класирането.