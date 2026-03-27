Лора Христова е първата със злато на Държавното по биатлон

Бронзовата олимпийска медалистка бе най-бърза в съкратения вариант на индивидуалната дисциплина на Бъндеришка поляна

Лора Христова е първата победителка на започналото днес над Банско Държавно първенство по биатлон. Истинска зимна обстановка посрещна участниците, които се състезават при отрицателни температури, снеговалеж, мъгла, вятър и 20 см нова снежна покривка.

В местността Бъндеришка поляна атмосферните условия наложиха индивидуалните дисциплини да се състоят в съкратен вариант – 15 км за мъже, 12.5 км за жени и младежи и 10 км за девойки старша възраст U19.

При жените челната тройка бе за националните състезателки и участнички на олимпийските игри миналия месец в Милано Кортина. Лора Христова грабна златото, като изпревари с над 3 минути Мария Здравкова, бронзът бе за Валентина Димитрова - и трите биатлонистки са представителки на НСА. При девойките младша възраст триумфира Райа Аджамова от СК Аякс, пред Десислава Минчева от Сапарева баня, трета се класира Никол Кленовска от Банско 2019. По-късно днес са надпреварите при мъжете и младежите.

Утре националното първенство по биатлон продължава под връх Тодорка със стартовете в спринтовите дисциплини, а в неделя ще завърши с преследванията.