Лора Христова сред лицата на 146-ата сесия на МОК в Лозана

Българската биатлонистка, спечелила бронзов медал от зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, е сред спортистите, представени на официалните плакати на Международния олимпийски комитет
Една от големите надежди на българския зимен спорт Лора Христова получи престижно признание от Международния олимпийски комитет. Ликът на бронзовата медалистка от зимните олимпийски игри в Милано/Кортина е сред официалните плакати на 146-ата сесия на МОК, която започва днес в Лозана.
Образът на българската биатлонистка може да бъде видян в Олимпийската къща в швейцарския град, където делегатите ще обсъдят ключови теми за бъдещето на олимпийското движение. Сред основните акценти в програмата са подготовката за зимните олимпийски игри във Френските Алпи през 2030 година, реформите в рамките на инициативата „Fit for the Future“ на новия президент на МОК Кърсти Ковънтри, както и промени в Олимпийската харта.
На снимка, разпространена от Българския олимпийски комитет, председателят на БОК Весела Лечева показва на Лора Христова плаката с нейния образ в Лозана.
Само ден по-рано Христова беше сред специалните гости на честванията по повод Международния олимпийски ден в Троян. Заедно с Весела Лечева тя се включи в инициативите, организирани в града, където над 700 деца и младежи имаха възможност да се докоснат до различни спортове и олимпийските ценности.
По време на официалната церемония в лесопарк „Турлата“ председателят на БОК подчерта значението на олимпизма като символ на стремеж към съвършенство, честна игра и приятелство. Лечева отличи и постиженията на Лора Христова, Милена Тодорова и Владимир Илиев, които според нея са повод за гордост както за Троян, така и за цяла България.