Лора Христова сред лицата на 146-ата сесия на МОК в Лозана

Една от големите надежди на българския зимен спорт Лора Христова получи престижно признание от Международния олимпийски комитет. Ликът на бронзовата медалистка от зимните олимпийски игри в Милано/Кортина е сред официалните плакати на 146-ата сесия на МОК, която започва днес в Лозана.

Образът на българската биатлонистка може да бъде видян в Олимпийската къща в швейцарския град, където делегатите ще обсъдят ключови теми за бъдещето на олимпийското движение. Сред основните акценти в програмата са подготовката за зимните олимпийски игри във Френските Алпи през 2030 година, реформите в рамките на инициативата „Fit for the Future“ на новия президент на МОК Кърсти Ковънтри, както и промени в Олимпийската харта.

На снимка, разпространена от Българския олимпийски комитет, председателят на БОК Весела Лечева показва на Лора Христова плаката с нейния образ в Лозана.

Само ден по-рано Христова беше сред специалните гости на честванията по повод Международния олимпийски ден в Троян. Заедно с Весела Лечева тя се включи в инициативите, организирани в града, където над 700 деца и младежи имаха възможност да се докоснат до различни спортове и олимпийските ценности.

По време на официалната церемония в лесопарк „Турлата“ председателят на БОК подчерта значението на олимпизма като символ на стремеж към съвършенство, честна игра и приятелство. Лечева отличи и постиженията на Лора Христова, Милена Тодорова и Владимир Илиев, които според нея са повод за гордост както за Троян, така и за цяла България.