Лошото време премести запалването на олимпийския огън в музей

Заради лошото време в Гърция олимпийският огън няма да бъде запален по традиционния начин - със слънчеви лъчи пред храма на Хера в Олимпия. Вместо това церемонията ще се проведе в Археологическия музей на Пелопонес, за да се гарантира безопасността на участниците. Огънят ще бъде пренесен за Зимните олимпийски игри в Италия.

Междувременно синоптиците предупреждават за нов силен циклон, който навлиза в страната. Очакват се четири дни интензивни дъждове, градушки и опасност от наводнения. Най-застрашени са островите в Йонийско море, включително Корфу, който беше наводнен само преди няколко дни.