БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Семион Болдирев на четвъртфинал след силна победа на Европейското U23 по бокс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Деца
Запази
Семион Болдирев на четвъртфинал след силна победа на Европейското U23 по бокс
Снимка: БТА
Слушай новината

Семион Болдирев се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за мъже до 23 години след силна и много зряла победа в Будапеща.

В категория до 85 кг 19-годишният национал надделя над поляка Игор Рондош с 4:1 съдийски гласа. Болдирев започна по-добре двубоя, взе инициативата още в първия рунд, а във втория съперникът му беше санкциониран за нечиста игра. Това даде на българина важен аванс, който той запази хладнокръвно до края.

На 26 ноември Болдирев ще се изправи срещу белгиеца Бен Райен, а победа ще му гарантира минимум бронзов медал.

В другия български мач за деня Стелиан Страхилов (75 кг) загуби от ирландеца Тадж О’Донъл.

Последвайте ни

ТОП 24

Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
1
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
2
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
3
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
4
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)
5
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има 100 лева, не можем да харчим 120
6
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Спорт

Алберт Попов в топ 10 след силен втори манш в Гургл
Алберт Попов в топ 10 след силен втори манш в Гургл
Интервю със спортния журналист Илиян Енев Интервю със спортния журналист Илиян Енев
Чете се за: 00:10 мин.
Финал на най-силното шахматно състезание за жени в България Финал на най-силното шахматно състезание за жени в България
Чете се за: 00:17 мин.
Станислав Митков е новият европейски шампион по таекуондо при юношите Станислав Митков е новият европейски шампион по таекуондо при юношите
Чете се за: 01:05 мин.
Роджър Федерер ще влезе в Залата на славата на тениса Роджър Федерер ще влезе в Залата на славата на тениса
Чете се за: 00:37 мин.
Христо Стоичков е сред най-великите футболисти в историята в престижна класация Христо Стоичков е сред най-великите футболисти в историята в престижна класация
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Протест и отложено решение – Благомир Коцев остава кмет на Варна (ОБЗОР)
Протест и отложено решение – Благомир Коцев остава кмет на...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
Чете се за: 11:02 мин.
У нас
Преговорите за мир в Украйна: Има ли доближаване в позициите на Киев и Вашингтон? Преговорите за мир в Украйна: Има ли доближаване в позициите на Киев и Вашингтон?
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Платеното паркиране в София: Поскъпването може и да се отложи...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ