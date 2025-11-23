Семион Болдирев на четвъртфинал след силна победа на Европейското U23 по бокс

Семион Болдирев се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за мъже до 23 години след силна и много зряла победа в Будапеща.

В категория до 85 кг 19-годишният национал надделя над поляка Игор Рондош с 4:1 съдийски гласа. Болдирев започна по-добре двубоя, взе инициативата още в първия рунд, а във втория съперникът му беше санкциониран за нечиста игра. Това даде на българина важен аванс, който той запази хладнокръвно до края.

На 26 ноември Болдирев ще се изправи срещу белгиеца Бен Райен, а победа ще му гарантира минимум бронзов медал.

В другия български мач за деня Стелиан Страхилов (75 кг) загуби от ирландеца Тадж О’Донъл.