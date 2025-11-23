БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Два автомобила са се ударили малко след полунощ в събота на централен булевард

линейка закъсня часа тригодишно дете задух висока температура получи спешна помощ
Снимка: Архив
Трима души пострадаха при тежка катастрофа във Велинград малко след полунощ в събота. Два автомобила са се ударили на централния булевард "Съединение", в непосредствена близост до бензиностанцията при болницата.

В единия автомобил са пътували 38-годишна жена и 43-годишен мъж от Ракитово. Другият автомобил е управляван от 34-годишен мъж. След сигнала за инцидента на място са изпратени екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната.

Медиците установяват, че жената е с тежка черепно-мозъчна травма и с опасност за живота. Тя е транспортирана по спешност в МБАЛ – Пазарджик. Мъжът от Ракитово е приет с черепно-мозъчна травма, счупен крайник и ключици, но е без опасност за живота. Шофьорът от Велинград също е пострадал и е с различни травми по тялото. И двамата мъже са настанени в болница без опасност за живота.

Тъй като и двамата водачи са транспортирани по спешност, не са тествани на място с дрегер. Проба е взета само от шофьора от Ракитово. От полицията уточниха, че 34-годишният водач от Велинград е отказал да даде проба за алкохол и наркотични вещества. Извършени са два огледа – през нощта и на следващия ден. Назначените експертизи ще установят как точно е станала катастрофата, кой от водачите е виновен и с каква скорост са се движили автомобилите.

Живеещи в района разказват, че ударът е бил изключително силен и е изплашил мнозина. Вследствие на сблъсъка единият автомобил се е забил в дърво, допълват очевидци.

#велинград #тежка катастрофа

