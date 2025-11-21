Станислав Митков е новият европейски шампион по таекуондо при юношите

Станислав Митков стана европейски шампион по олимпийско таекуондо в категория до 63 кг по време на първенството за юноши и девойки в Егъл, Швейцария.

Българинът беше безкомпромисен – спечели пет поредни мача и загуби само два рунда за целия турнир. Той победи Иван Сагитов, Мехмед Ефе Авшар, Стьопа Еремян и Артьом Кузнецов, като на полуфинала и четвъртфинала не даде нито един рунд.

На финала Митков изигра драматичен двубой със сърбина Сергей Иванович. Първият рунд беше обърнат в последната секунда, но във втория българинът тотално доминираше. В третия рунд показа характер и стигна до титлата.

В останалите категории Ерика Карабелева (52 кг) и Станислава Костадинова (55 кг) се класираха пети. Теодора Маринова, Антон Христов и Християн Христов отпаднаха преди битките за медали.