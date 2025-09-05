БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

Ловешкият зоопарк получи нов лиценз, но трябва да изпълни определени условия през следващите пет години

Чете се за: 02:45 мин.
В зоопарка се отглеждат 500 животни от над 50 вида

Ловешкият зоопарк получи нов лиценз, но трябва да изпълни определени условия през следващите пет години
Снимка: БТА
Зоопаркът в Ловеч получи нов лиценз, но има условия, които в рамките на следващите пет години трябва да бъдат изпълнени. В противен случай лицензът няма да бъде подновен. Това каза директорът на зоологическата градина д-р Ивайло Станков.

"Министерството на околната среда и водите, за да издаде лиценз, е поставило условия, с които задължава общините, които имат такива обекти, т.е. зоопаркове, да спазват минимални изисквания за определените видове животни, за да се отглеждат в по-добри обитания“, посочи директорът.

По думите му условия, които ловешкият зоопарк трябва да изпълни в рамките на следващите пет години, са свързани с увеличаване на персонала, който се грижи за животните, както и сформиране на двойки.

"Дадено животно, например, ако е от мъжки пол, е необходимо да вземем и от женски. Не трябва да бъде отглеждано само", каза още д-р Станков.

Другото условие е някои площи и заграждения да се разширят, да се подобри средата за живот на обитателите на зоопарка.

В рамките на петте години предписанията трябва едно по едно да се изпълнят, тъй като ежегодно се правят проверки от съответните институции и се следи за това. Ако не бъдат изпълнени, следват затруднения за евентуален бъдещ лиценз след пет години, заяви директорът.

Д-р Ивайло Станков посочи още, че се надява скоро зоопаркът да получи финансиране по програма "Околна среда", за да бъде реализиран проект за подобряване на средата, в която се отглеждат местни видове животни.

"Стратегическите документи за следващото пет или 10-годишно развитие на зоопарка са минали през всички институции и общините, които кандидатстват по тази програма, чакат зелена светлина от Министерството на околно среда и водите, за да стартират проектиране на ново", каза директорът.

Той добави, че в зоопарка има достатъчно и разнообразна храна за животните. Проблем са загражденията, които са доста компрометирани.

"Да не забравяме, че всичко е строено в 60-те и 70-те години. Надявам се, че с това финансиране, което предстои, ще може ловешкият зоопарк да се пребори за по-голяма сума и да се подменят загражденията“, посочи д-р Ивайло Станков.

В зоопарка се отглеждат 500 животни от над 50 вида.

