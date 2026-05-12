Лучано Дардери надви геройски Александър Зверев след обрат и продължава напред в Рим

Лучано Дардери поднесе една от изненадите на турнира от сериите ATP Masters 1000 в Рим, след като елиминира втория поставен Александър Зверев след обрат с 1:6, 7:6(10), 6:0 за два часа и 26 минути игра.

Германецът започна убедително и спечели първия сет с 6:1, след като взе пет поредни гейма. Във втората част Зверев поведе с 5:3 и бе близо до крайния успех, но Дардери демонстрира характер, изравни и измъкна сета след оспорван тайбрек. В решителната трета част италианецът доминираше изцяло и не остави шанс на съперника си, печелейки шест поредни гейма.

На четвъртфиналите Дардери ще се изправи срещу 19-годишния испанец Рафаел Ходар, който победи Лърнър Тиен с 6:1, 6:4.

В друга двойка от тази фаза Карен Хачанов ще срещне Каспер Рууд. Хачанов се наложи над Дино Призмич с 6:1, 7:6(2), докато Рууд отстрани Лоренцо Музети с 6:3, 6:1.