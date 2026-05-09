Лудогорец сдава титлата на Левски на стадион "Георги Аспарухов"

Левски посреща Лудогорец в мач oт плейофите на българското първенство. Мачът на стадион "Георги Аспарухов" има известна символика – новият шампион е домакин на стария, който в продължение на 14 години беше едноличен лидер. Началният час на двубоя е 18,45 часа.

"Сините" със сигурност ще искат да победят Лудогорец, преди да вдигнат официално шампионския трофей пред пълния до краен предел "Георги Аспарухов". Отборът на Хулио Веласкес не постигна победа само срещу "зелените" през сезона. Хуан Переа вероятно ще се завърне в групата след контузия.

"Зелените" отстъпиха и второто място на "червените" от Бистрица, отпаднаха от ЦСКА за Купата и регистрират безпрецедентен сезон и единствената цел за отбора е класиране за квалификациите на Лигата на конференциите.

Нападателят на Лудогорец Руан Круз е с тежка контузия след полуфиналния реванш и със сигурност пропуска мача. "Орлите" излязоха с доста промени и при гостуването на ЦСКА в последния кръг. Тогава Диниш Алмейда, Педро Нареси и Квадво Дуа останаха извън групата.

Лудогорец се намира в кошмарна форма и няма победа в последните си 5 мача. Отборът на Пер-Матиас Хьогмо регистрира 4 загуби и един равен. "Орлите" загубиха на два пъти от ЦСКА за първенство и Купа, паднаха и от Арда и ЦСКА 1948. Единственото равенство е нулевото реми с "червените", което ги изхвърли от турнира.

По-рано през деня - в 16:15 часа, Черно море посреща Ботев Пловдив в опит да възвърне форма в края на сезона и да се пребори поне за петото място. Гостите сякаш няма да имат сили за по-високо класиране. "Канарчетата" са осми.

Черно море взе 4 точки от гостуванията на Арда и Локомотив Пловдив и сега ще се опита да продължи с възхода на "Тича". Като ставка за голове има доста неясноти, но, все пак, може да има поне два такива.

Монтана пък ще направи отчаян опит да потърси оцеляване с победа срещу Локомотив София от 13:45. Всякакъв друг резултат би сложил окончателно край на шансовете на тима за спасение.