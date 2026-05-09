БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте втория етап от Джиро д'Италия в България по...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Лудогорец сдава титлата на Левски на стадион "Георги Аспарухов"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Последните два шампиона на България се изправят един срещу друг в 18,45 часа.

Левски – Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Левски посреща Лудогорец в мач oт плейофите на българското първенство. Мачът на стадион "Георги Аспарухов" има известна символика – новият шампион е домакин на стария, който в продължение на 14 години беше едноличен лидер. Началният час на двубоя е 18,45 часа.

"Сините" със сигурност ще искат да победят Лудогорец, преди да вдигнат официално шампионския трофей пред пълния до краен предел "Георги Аспарухов". Отборът на Хулио Веласкес не постигна победа само срещу "зелените" през сезона. Хуан Переа вероятно ще се завърне в групата след контузия.

"Зелените" отстъпиха и второто място на "червените" от Бистрица, отпаднаха от ЦСКА за Купата и регистрират безпрецедентен сезон и единствената цел за отбора е класиране за квалификациите на Лигата на конференциите.

Нападателят на Лудогорец Руан Круз е с тежка контузия след полуфиналния реванш и със сигурност пропуска мача. "Орлите" излязоха с доста промени и при гостуването на ЦСКА в последния кръг. Тогава Диниш Алмейда, Педро Нареси и Квадво Дуа останаха извън групата.

Лудогорец се намира в кошмарна форма и няма победа в последните си 5 мача. Отборът на Пер-Матиас Хьогмо регистрира 4 загуби и един равен. "Орлите" загубиха на два пъти от ЦСКА за първенство и Купа, паднаха и от Арда и ЦСКА 1948. Единственото равенство е нулевото реми с "червените", което ги изхвърли от турнира.

По-рано през деня - в 16:15 часа, Черно море посреща Ботев Пловдив в опит да възвърне форма в края на сезона и да се пребори поне за петото място. Гостите сякаш няма да имат сили за по-високо класиране. "Канарчетата" са осми.

Черно море взе 4 точки от гостуванията на Арда и Локомотив Пловдив и сега ще се опита да продължи с възхода на "Тича". Като ставка за голове има доста неясноти, но, все пак, може да има поне два такива.

Монтана пък ще направи отчаян опит да потърси оцеляване с победа срещу Локомотив София от 13:45. Всякакъв друг резултат би сложил окончателно край на шансовете на тима за спасение.

#Първа лига 2025/2026 #Стадион "Георги Аспарухов" #Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
1
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Певци и артисти с обща кауза: Лили Иванова организира благотворителен концерт
2
Певци и артисти с обща кауза: Лили Иванова организира...
Смяната на властта: Заявка за приемственост в МВР и правосъдното министерство (ОБЗОР)
3
Смяната на властта: Заявка за приемственост в МВР и правосъдното...
Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са първите им задачи? (ОБЗОР)
4
Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са...
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното събрание (ВИДЕО)
5
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното събрание...
Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста, реши кабинетът
6
Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
2
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
4
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
5
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
6
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на...

Още от: Футбол

Христо Янев: Отборът излезе по най-добрия начин от много тежка ситуация
Христо Янев: Отборът излезе по най-добрия начин от много тежка ситуация
Александър Александров: Трябва да показваме повече характер Александър Александров: Трябва да показваме повече характер
Чете се за: 01:22 мин.
ПСЖ задържа Луис Енрике с нов дългосрочен договор ПСЖ задържа Луис Енрике с нов дългосрочен договор
Чете се за: 01:15 мин.
ЦСКА София победи ЦСКА 1948 и излезе на второ място ЦСКА София победи ЦСКА 1948 и излезе на второ място
Чете се за: 03:02 мин.
Първа лига: ЦСКА 1948 – ЦСКА София (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА 1948 – ЦСКА София (ГАЛЕРИЯ)
Атанас Атанасов: Всеки мач оттук нататък ще е тежък Атанас Атанасов: Всеки мач оттук нататък ще е тежък
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Денят на Европа: Празнична програма в страните от общността
Денят на Европа: Празнична програма в страните от общността
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между Русия и Украйна Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между Русия и Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
По света
В очакване на отговор - близо ли са САЩ и Иран до споразумение? В очакване на отговор - близо ли са САЩ и Иран до споразумение?
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Какво е качеството на млечните продукти у нас? Какво е качеството на млечните продукти у нас?
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
DARA на сцената на Евровизия: Първи кадри от репетициите ѝ във Виена
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Гледайте втория етап от Джиро д'Италия в България по БНТ 3
Чете се за: 02:40 мин.
Други спортове
Михаела Доцова, председател на Народното събрание: Кабинетът, който...
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Валежи и гръмотевици в събота
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ