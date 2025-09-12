БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Чете се за: 01:25 мин.
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския...
Чете се за: 01:30 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 02:15 мин.
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
Чете се за: 00:35 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Чете се за: 03:05 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лудогорец се раздели със Захари Сираков

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Вторият отбор на разградчани временно ще бъде воден от Тодор Живондов.

захари сираков сами направихме мача труден
Снимка: start-photo.bg
Слушай новината

Ръководството на Лудогорец прие оставката на треньора на Лудогорец II Захари Сираков, съобщиха от клуба. Той пое отговорността след поредицата загуби на втория тим, завършили с тежко поражение от Фратрия с 0:5 в последния кръг на Втора лига.

В продължение на няколко дни ръководството обмисляше бъдещето на Лудогорец II, като взе решение отборът временно да бъде воден от Тодор Живондов, който към момента е оперативен директор на детско-юношеската школа на клуба.

Живондов има сериозен опит като наставник на Лудогорец II, тъй като го ръководеше в периода 2019–2023 г., преди да стане асистент на Георги Дерменджиев в първия тим.

Красимир Чомаков, който бе част от екипа на Захари Сираков във втория отбор, остава в школата и ще бъде помощник на Христо Златински в Лудогорец III. Двамата ще подготвят отбора за предстоящото му участие в Младежката шампионска лига, където съперник ще бъде победителят от двойката Динамо (Минск) – Ордабаси.

#Захари Сираков #ПФК Лудогорец II

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
4
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за...
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери
5
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от...
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил виновен, тя изпитва страх
6
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил...

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
4
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Български футбол

Арда посреща ЦСКА и Черно море в Стара Загора
Арда посреща ЦСКА и Черно море в Стара Загора
ЦСКА без кадрови проблеми преди мача със Септември ЦСКА без кадрови проблеми преди мача със Септември
Чете се за: 00:45 мин.
Първа лига: Берое - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ) 2:0 Първа лига: Берое - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ) 2:0
Гледайте Александър Димитров, Ивелин Попов, Ивет Лалова и Красимир Инински в "Арена спорт" Гледайте Александър Димитров, Ивелин Попов, Ивет Лалова и Красимир Инински в "Арена спорт"
Чете се за: 00:45 мин.
Ясни са потенциалните съперници на България в Лигата на нациите Ясни са потенциалните съперници на България в Лигата на нациите
Чете се за: 01:10 мин.
Локомотив (Пловдив) привлече румънски централен защитник Локомотив (Пловдив) привлече румънски централен защитник
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския шеф в Русе Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Петима са кандидатите за генерален директор на БНТ Петима са кандидатите за генерален директор на БНТ
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Премиерът за вота на недоверие: Управляващи и опозиция живеят в...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Западни издания за дроновете над Полша: Евтино нахлуване, скъпо...
Чете се за: 04:27 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ