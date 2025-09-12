Лудогорец се раздели със Захари Сираков

Вторият отбор на разградчани временно ще бъде воден от Тодор Живондов.
Ръководството на Лудогорец прие оставката на треньора на Лудогорец II Захари Сираков, съобщиха от клуба. Той пое отговорността след поредицата загуби на втория тим, завършили с тежко поражение от Фратрия с 0:5 в последния кръг на Втора лига.
В продължение на няколко дни ръководството обмисляше бъдещето на Лудогорец II, като взе решение отборът временно да бъде воден от Тодор Живондов, който към момента е оперативен директор на детско-юношеската школа на клуба.
Живондов има сериозен опит като наставник на Лудогорец II, тъй като го ръководеше в периода 2019–2023 г., преди да стане асистент на Георги Дерменджиев в първия тим.
Красимир Чомаков, който бе част от екипа на Захари Сираков във втория отбор, остава в школата и ще бъде помощник на Христо Златински в Лудогорец III. Двамата ще подготвят отбора за предстоящото му участие в Младежката шампионска лига, където съперник ще бъде победителят от двойката Динамо (Минск) – Ордабаси.